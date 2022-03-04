Путин подписал закон о наказании за фейки о Вооруженных силах РФ

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4 марта 2022, 22:14 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 4 марта, подписал закон о введении уголовного наказания за фейки о Вооруженных силах страны, а также за призывы к антироссийским санкциям.

Данный документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Напомним, ранее сегодня Совет Федерации одобрил закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию и за призывы к санкциям против страны.

До этого в Государственной думе РФ депутаты приняли закон о лишении свободы за вышеуказанные действия.