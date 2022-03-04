Путин подписал закон о наказании за фейки о Вооруженных силах РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 4 марта, подписал закон о введении уголовного наказания за фейки о Вооруженных силах страны, а также за призывы к антироссийским санкциям.
Данный документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Напомним, ранее сегодня Совет Федерации одобрил закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию и за призывы к санкциям против страны.
До этого в Государственной думе РФ депутаты приняли закон о лишении свободы за вышеуказанные действия.