Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в России стабильная

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4 марта 2022, 17:10 Источник: ТАСС

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в пятницу заявил, что ситуация с лекарствами в стране стабильная, более того, сформированы значительные запасы препаратов.

Михаил Мурашко подчеркнул, что заявлений об ограничении поставок лекарств из-за границы не звучало. По словам министра, как российские, так и иностранные производители препаратов подтверждают продолжение работы.

Глава Минздрава уточнил, что в РФ будет создана межведомственная рабочая группа в целях повышения стабильности в обеспечении граждан лекарствами и медицинскими изделиями во время действия санкций. Мурашко добавил, что по некоторым препаратам контракты заключены на 2-3 года, что дает уверенность в стабильности поставок на российскую территорию.