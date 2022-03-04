Хакамада заявила, что сохранять душевное равновесие ей помогает дочь

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4 марта 2022, 17:00 Источник: teleprogramma.pro

Ирина Хакамада, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Журналист и политический деятель Ирина Хакамада рассказала, как ей удается сохранять душевное равновесие в текущий период. По словам публициста, в этом ей помогает единственная дочь Мария.

Ирина Хакамада уточнила, что она несет ответственность не только за свое собственное здоровье, но и за свою дочь, у которой синдром Дауна. "Это вечный ребенок при мне, и я должна быть здоровой", – передает teleprogramma.pro слова политического деятеля.

Хакамада заявила, что сейчас важно "найти свои корни", сплотиться семьей и проявлять заботу друг о друге.