Ирина Хакамада сообщила о смерти своего мужа Владимира Сиротинского

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16 сентября 2021, 09:13

Владимир Сиротинский, фото: facebook.com/VSirotinskiy

Ирина Хакамада, политик, общественный деятель, писатель, сообщила о смерти своего мужа Владимира Сиротинского. «Последний сет мужа. Он ушел», — написала Хакамада 15 сентября в сторис в Instagram.

Бизнесмен, финансовый консультант Владимир Сиротинский был четвертым мужем Ирины Хакамады, у них есть 24-летняя дочь Мария.

Мужу Хакамады было 65 лет. С 2017 года Сиротинский занимал пост управляющего директора образовательной платформы для изучения и практики иностранных языков Lingualeo.

По данным портала Super.ru, причиной смерти Владимира Сиротинского стала болезнь сердца.

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