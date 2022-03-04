Минтруд: поправки в закон, принятые Госдумой, позволят индексировать пенсии и увеличивать доплаты к ним в течение года

Аргументы Недели → Общество 13+

4 марта 2022, 14:42 Источник: ТАСС

Пенсия, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Принятый в пятницу закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций позволит кабинету министров в течение года повышать пенсии и соцдоплаты к ним, сообщили в пресс-службе Минтруда.

По действующему до принятия поправок законодательству, индексация была возможна лишь раз в год.

«Принятие поправок даст возможность правительству дополнительно увеличивать социальную доплату к пенсии и сами пенсии в течение календарного года. Действующее законодательство предполагает, что индексация пенсий проводится только один раз в год. Предложенный инструмент даст возможность оперативно оказывать поддержку доходов граждан, получающих пенсии, в условиях меняющейся экономической ситуации», - заявили в Минтруде.

В пятницу Госдума единогласно приняла сразу в трех чтениях «антикризисный пакет» мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, введенных в отношении России из-за ее военной спецоперации в Украине.