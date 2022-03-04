Авиакомпания S7 с 5 марта отменит все рейсы по международным направлениям

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4 марта 2022, 14:08 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Авиакомпании S7 Airlines с субботы, 5 марта, придется отменить все рейсы по международным направлениям. В сообщении авиакомпании говорится, что пассажиры отмененных рейсов получают уведомления, специалисты компании работают с ними в представительствах S7 Airlines.

Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. В компании отметили, что пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения СМС об отмене рейса.

Авиакомпания S7 ранее опубликовала на сайте информацию об отмене рейсов в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Египет, Таиланд, Южную Корею. А ранее объявила об отмене всех рейсов в Европу с 26 февраля по 13 марта.