Made in China нам поможет

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4 марта 2022, 12:32

Фото: Money & Markets

Видимо, в российском правительстве не ожидали, что западные санкции зайдут так высоко и глубоко. Но они ударили по самым чувствительным областям: авиастроению и микроэлектронике. «АН» много лет бьют в набат на эти темы, но власть была глуха, пока не загорелось.

Про «авиапесца», заглянувшего на огонек, подробно написано в свежем номере «АН». Но как-то в тени прошла информация, что тайваньская Taiwan Semicоonductor Manufacturing Company, один из крупнейших производителей полупроводников в мире, приостановила сотрудничество с российскими компаниямви из-за военной операции на Украине.

Официальной информации нет, но по оценкам экспертов, эта компания закрывала до 70-80 проценттов российского рынка полупроводников. Причем не только в гражданском сексторе. В свою очередь, мы практически на сто процентов в полупроводниках зависим от импорта. В военном секторе немного меньше. Прекращение поставок грозит нашим производителям микроэлектроники полным коллапсом. И так дальше по цепочке.

Программа же импортозамещения в этой области, на которую потрачены десятки миллиардов бюджетных рублей, провалена.

Но свято место пусто не бывает. На помощь уже спешит Пекин. На Красноярском экономическом форуме заместитель главы департамента развития информационных технологий Министерства промышленности и информатизации КНР Ван Цзяньвэй прямо сказал: «Мы рады продолжить наше сотрудничество с Россией в сфере информатизации, а также усилить наше сотрудничество в технической отрасли - конкретно в таких сферах, как большие данные, технологии "облака" и в других направлениях, создать совместные ГОСТы по информатизации, усилить наше сотрудничество, создавать новые интернет-платформы, что должно поспособствовать компаниям наших стран в процессе информатизации».

Переводя на русский язык это означает следующее: «Ребята, не беспокойтесь! Мы вас всем обеспечим на десятилетия вперед! Только в обмен на свою нефть покупайте наши чипы!» Фактически мы просто поменяем надпись на игле нашей микроэлектронной зависимости с «Сделано в Тайване» на «Сделано в Китае». Хрен редьки не слаще...



Мнение главного редактора Андрея Угланова, как вернуть микрочипы в Россию.