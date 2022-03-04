Депутат Госдумы Красов объяснил важность поправки о фейках, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы

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4 марта 2022, 11:56 Источник: RT

Фото: pixabay.com

Андрей Красов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, заявил, что срочное принятие законопроекта об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России в ходе военной спецоперации в Украине, было очень важно.

По словам парламентария, в различных СМИ и соцсетях появляется очень много недостоверных новостей о спецоперации, которые «дискредитируют те или иные действия Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины».

«Против России объявлена и проводится информационная война, и самое главное, мы должны защитить наше государство, военнослужащих и членов их семей, граждан России от лживой информации», — сказал Красов.

Он напомнил, что главные цели спецоперации, как их определил президент Путин, - это «денацификация и демилитаризация Украины для того, чтобы обеспечить безопасность нашего государства от нападения со стороны западных стран, безопасность граждан России».

4 марта Государственная дума приняла во втором и третьем чтении проект о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. За это теперь можно получить срок от 10 до 15 лет лишения свободы.