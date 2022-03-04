Эксперт по соцмедиа Владимир Зыков посоветовал не выносить «ярые мысли» об украинских событиях в паблик

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4 марта 2022, 09:26 Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

События, происходящие в Украине, привели к конфликтам в соцсетях. Люди, придерживающиеся разных точек зрения, оскорбляют друг друга, пишут комментарии «радикального» характера. Эксперт по соцмедиа Владимир Зыков в интервью радио Sputnik дал советы как избежать ссор и конфликтов.

По словам эксперта, происходящие события разделили людей в соцсетях на три лагеря. «Есть те, кто старается соблюдать нейтралитет. Есть те, кто активно поддерживает в своих публикациях одну сторону, и те, кто так же активно поддерживает другую сторону», – пояснил Зыков.

В этой ситуации любое высказывание об Украине «обязательно кого-нибудь обидит». Поэтому самое верное — не выплескивать «ярые мысли» в публичное пространство.

«Даже среди ваших друзей в любой социальной сети найдутся люди с одной из этих позиций. Здесь самый простой вариант, как надо себя вести в соцсетях, – это не ввязываться в конфликты. Следует стараться держать нейтралитет. Конечно, это сложно, поскольку люди перегружены эмоционально и психологически и не могут критически воспринимать ту информацию, что получают. Я рекомендую стараться не выносить свои ярые мысли радикального характера в социальные сети. Такие действия понравятся не всем», – сказал Владимир Зыков.

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