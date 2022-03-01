Психолог Наумова рассказала о способах борьбы со стрессом

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1 марта 2022, 22:47

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В связи с политической ситуацией многие россияне испытывают стресс. Психолог Наталья Наумова объяснила «Вечерней Москве», как остановить этот губительный для физического и ментального здоровья процесс.

Сначала нужно понять, почему в организме зарождается стресс. Неприятные мысли порождают болезненные эмоции и чувства, а они, в свою очередь, провоцируют возникновение телесных зажимов. Поэтому бороться со стрессом нужно в двух направлениях: первое — избавление от негативных мыслей, второе — расслабление тела.

Психолог посоветовала отказаться от информационного потока, который провоцирует зарождение негативных эмоций.

«Постарайтесь мыслить позитивно и избавиться от тревоги, успокоить себя. Некоторые люди очень восприимчивы: чем больше они читают новостей, тем больше расстраиваются. Тогда нужно себя обезопасить: остановить этот поток информации и просто подышать. Есть тревога, которая заставляет нас действовать. Например, в доме случилось возгорание, и нужно быстро его потушить — тогда человек начинает действовать быстро, решительно. Но есть и разрушительный для нервной системы стресс — когда человек ничего не предпринимает, а только страдает», — сообщила Наумова.

Второй совет от психолога заключается в том, чтобы максимально расслабить свое тело.

«Нужно избавиться от блоков, — отметила она. — Если мы боимся, то возникает зажатость. Действенный способ: сначала сильно напрягите все свои мышцы, а потом расслабьте их. Повторите движение несколько раз, пока не достигните полного расслабления. Важно, чтобы не было зажимов в шейной артерии: следите за плечами, совершайте круговые движения шеей. Расслабляйте руки, ноги и живот», — посоветовала психолог.

Наумова также отметила, что снизить уровень стресса помогут ароматерапия, горячая ванна и ароматный чай. Кроме этого, можно найти занятие, которое поможет расслабиться и будет по душе именно вам.