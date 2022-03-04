Володин пообещал, что несмотря на санкции Россия выполнит все социальные обязательства перед гражданами

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4 марта 2022, 08:01 Источник: Telegram

Вячеслав Володин, Kremlin Pool/globallook.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что в условиях жестких санкций государство будет выполнять все свои социальные обязательства перед гражданами и примет меры для поддержки людей и бизнеса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Володин сообщил, что в пятницу Госдума рассмотрит ряд законопроектов, призванных защитить экономику страны и людей в условиях санкций. Среди вопросов, которые рассмотрит Дума, - возможность кредитных каникул для граждан и малого бизнеса до 30 сентября 2022 года; контроль за обеспечением лекарствами; механизм для дополнительной индексации пенсий.

«Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства будут выполнены. Независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна», - написал Володин.

Ранее спикер Госдумы перечислил законы, которые вступят в силу в марте.