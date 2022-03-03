Захарова посоветовала Японии навсегда забыть о своих территориальных претензиях к России по поводу Курил

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3 марта 2022, 19:21 Источник: Экономика сегодня

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Токио забыть о реваншизме из-за Южных Курил. Так она отреагировала на слова директора департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма о том, что Россия оккупировала «северные территории», сравнив это со спецоперацией на Украине.

«Хотела бы указать на очевидный реваншистский подтекст в высказываниях японского дипломата. Тоже, наверное, все не зря и не случайно происходит. Мы видим в этом свидетельство того, что определенные силы в японском политическом истеблишменте держат в уме возможность реализации своих территориальных претензий к России»,- цитирует ее высказывание «Экономика сегодня».

Захарова рекомендует Японии «забыть навсегда о такой опции».

Напомним, что 1 марта Япония ввела персональные рестрикции против президента Российской Федерации Владимира Путина, главы МИД страны Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.