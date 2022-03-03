Сергей Собянин заявил о завершении проходки между станциями метро «Пыхтино» и «Рассказовка»

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3 марта 2022, 17:33

Возле станции метро Рассказовка. Фото: GlobalLook

В Москве продолжается строительство желтой ветки метро. Мэр столицы принял участие в церемонии завершения проходки правого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» Солнцевской линии.

На будущих станциях «Пыхтино» и «Внуково» сейчас идут работы по разработке грунта котлованов, устройству основных конструкций, переустройству инженерных коммуникаций. Строительная готовность станций – 32% и 16% соответственно. Строительство метромоста завершено на 81%. Ожидается, что ежедневно участком между станциями Рассказовка и Внуково будут пользоваться свыше 50 тыс.

«Закончили проходку от «Рассказовки» до «Пыхтино» - последний щит. И дальше пошли от «Пыхтино» до «Внуково». «Роза» и «Наталия» - два тоннелепроходческих щита, работать будут в течение года на проходку тоннелей. Надеюсь, что в этом году полный путь пройдут, и в 2023 году жители Москвы получат метро до Внуково. Это будет первая в нашей стране линия метрополитена, которая дойдет до аэропорта», – сказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, в районе Внуково ведется большое транспортное строительство. Реконструируют и строят линию МЦД-4, включая новые магистральные пути и платформы. По словам Собянина, по сути, эти платформы – новые вокзалы.

«Параллельно строится автомагистраль, которая соединяет Минское шоссе, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское. Большая часть уже пройдена. Думаю, что в следующем году закончится связка между Боровским шоссе и Киевским шоссе. Пойдем дальше на соединение со скоростным диаметром», – добавил столичный мэр.

Сергей Собянин также осмотрел ход строительства автомагистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» на участке от Боровского до Киевского шоссе, длина которого почти 5 км.