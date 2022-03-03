Бизнесмен Олег Дерипаска: кризис в российской экономике на фоне ситуации вокруг Украины может продлиться три года

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3 марта 2022, 15:51 Источник: ТАСС

Олег Дерипаска, фото: instagram/oleg.deripaska

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что кризис в российской экономике в связи с введением новых западных санкций из-за событий на Украине может продлиться около трех лет.

«Когда люди вам говорят: опустят железный занавес, не опустят железный занавес. Его уже опустили, это уже факт… Нас ждет жесточайший экономический кризис. Можете умножить кризис 1998 года на три, чтобы понять масштабы»,- высказал он в ходе выступления на пленарном заседании Красноярского экономического форума.

При этом Деприпаска считает, что выход из сложной экономической ситуации будет найден, особенно если учитывать накопленный страной опыт. Миллиардер призывает поддержать российское население, которое, по его словам, «ни в чем не виновато». Он предлагает ослабить жесточайший финансовый прессинг.

Ранее Дерипаска на фоне повышения ставки ЦБ попросил дать разъяснения и внятные комментарии по экономической политике ближайших трех месяцев. Бизнесмен выразил мнение, что сейчас нужны настоящие кризис-менеджеры.