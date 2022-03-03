Банк России сообщил о дополнительных мерах по поддержке граждан и кредиторов

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3 марта 2022, 07:33 Источник: ЦБ РФ

фото с сайта ЦБ

Центральный банк РФ в среду, 2 марта, объявил о новых мерах по поддержке граждан и кредиторов. Регулятор принял решение отложить введение ограничений на количество выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов до 1 января 2023 года.

Новые меры поддержки граждан и кредиторов, принимаемые на фоне введенных со стороны Запада санкций, опубликованы на сайте ЦБ.

"В целях поддержки граждан, а также обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введенных западными странами ограничений Банк России реализует дополнительные меры", - говорится в сообщении регулятора.

В том числе - отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях. Исключение составят кредиты с полной стоимостью кредита (ПСК) больше 35%, а также займы с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%.

По данным ЦБ, макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска не будут действовать по новым рублевым ипотечным кредитам (кроме кредитов с соотношением величины основного долга и справедливой стоимости предмета залога свыше 90%) и кредитам, предоставленным физлицам в рублях на финансирование по договору участия в долевом строительстве.

В сообщении ЦБ говорится, что рекомендуется финансовым организациям, в том числе банкам и МФО, остановить до 31 декабря 2022 года процедуры по принудительному выселению должников из жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

На фоне проведения специальной военной операции, которую вынуждена была объявить Россия в связи с обострением ситуации в Донбассе и массовой эвакуации граждан на российскую территорию, США и Евросоюз анонсировали принятие новых пакетов санкций.