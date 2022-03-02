Минобороны РФ открыло многоканальные телефоны горячей линии по ситуации на Украине

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2 марта 2022, 22:25 Источник: ТАСС

Министерство обороны РФ, Alexander Grishin/Russian Look

Министерство обороны РФ открыло многоканальные телефоны горячей линии по ситуации на Украине, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В рамках брифинга Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев уточнил, что линии связи круглосуточно обеспечивают устойчивую связь со всеми структурами, в частности, с посольствами иностранных государств и всех без исключения иностранных абонентов.

Кроме того, речь идет о международных организациях, среди которых структуры Организации Объединенных Наций и ОБСЕ.

Телефоны горячей линии: +7 (495) 498-43-54; +7 (495) 498-41-01 - для международных контактов).