Представитель Минобороны РФ Конашенков: жители Киева, Харькова и Мариуполя могут выехать по гуманитарным коридорам

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2 марта 2022, 20:16 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, Olga Sokolova/Global Look Press

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков вечером в среду, 2 марта, заявил, что жители украинских городов беспрепятственно могут покинуть их по гуманитарным коридорам.

Игорь Конашенков обратил внимание на то, что все мирные жители, которые желают покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь – Широкино. Жители Киева имеют возможность уехать в направлении Василькова. Коридор безопасности также создан на юго-западе Харькова в направлении на Люботин.

Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что никаких препятствий для выхода мирного населения из городов российские военнослужащие не оказывают.