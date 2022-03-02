Набиуллина обратилась к своим подчиненным с просьбой избегать политических споров и сосредоточиться на работе и помощи друг другу

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2 марта 2022, 20:56 Источник: "Свободная пресса"

Эльвира Набиуллина Kremlin Pool/globallook.com

Председатель Центального банка России Эльвира Набиуллина записала видеообращение к своим сотрудникам. В среду оно разошлось по многим телеграм-каналам.

«Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы все делали для того, чтобы наши финансовые системы и мы, как Центральный банк, могли справиться с этими шоками экономической и политической природы», — сказала Набиуллина (цитата по Forbes).

Глава Центробанка заявила, что экономика России оказалась в «экстремальной ситуации» и попросила всех сотрудников Банка России избегать споров о политике и сосредоточиться на работе и помощи друг другу.