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Набиуллина обратилась к своим подчиненным с просьбой избегать политических споров и сосредоточиться на работе и помощи друг другу

, 20:56 Источник: "Свободная пресса"

Набиуллина обратилась к своим подчиненным с просьбой избегать политических споров и сосредоточиться на работе и помощи друг другу
Эльвира Набиуллина Kremlin Pool/globallook.com

Председатель Центального банка России Эльвира Набиуллина записала видеообращение к своим сотрудникам. В среду оно разошлось по многим телеграм-каналам.

«Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы все делали для того, чтобы наши финансовые системы и мы, как Центральный банк, могли справиться с этими шоками экономической и политической природы», — сказала Набиуллина (цитата по Forbes).

Глава Центробанка заявила, что экономика России оказалась  в «экстремальной ситуации» и попросила всех сотрудников Банка России избегать споров о политике и сосредоточиться на работе и помощи друг другу. 

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