Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT смогут присоединяться зарубежные участники финансового рынка

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28 февраля 2022, 21:54

Эльвира Набиуллина, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Зарубежные участники финансового рынка смогут присоединиться к российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). О системе СПФС рассказала 28 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам совета директоров регулятора.

По словам главы ЦБ, в России есть система передачи финансовых сообщений - СПФС, которая может заменить SWIFT внутри страны, и к ней могут присоединяться участники из-за границы.

Как рассказала Набиуллина, национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик. По ее словам, выпущенные банками, в отношении которых введены санкции, карты международных платежных систем продолжают работать в России в обычном режиме.

Набиуллина заверила, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно. "Банк России будет принимать все необходимые меры для защиты финансовой и ценовой стабильности, поддержки российского финансового сектора и защиты благополучия граждан и экономики в целом", - подчеркнула она.

Система передачи финансовых сообщений Банка России - аналог системы международных расчетов SWIFT - представляет собой альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям и гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами.

Банк России запустил систему в тестовом режиме в 2014 году, система может передавать данные в формате SWIFT, но не зависит от его каналов. В 2017 году СПФС заработала в полном объеме

Совет директоров ЦБ принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.

Президент РФ Владимир Путин 28 февраля подписал Указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».