Путин подписал указ об экономических мерах в связи с санкциями США и примкнувших к ним странам

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28 февраля 2022, 19:31

фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин 28 февраля подписал Указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Меры, предусмотренные президенским указом, предусматривают контроль над продажей валютной выручки экспортерами, запреты на валютное кредитование нерезидентов и на зачисление российским гражданам денежных средств на зарубежные счета.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В соответствии с указом: участникам внешнеэкономической деятельности осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 г. на их счета в уполномоченных банках. Порядок продажи иностранной валюты экспортерами будет устанавливаться Центробанком.

Резидентам России запрещены переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.