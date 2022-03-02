Губернатор Севастополя поговорил со школьниками о спецоперации на Украине​

Михаил РАЗВОЖАЕВ попросил школьников оказать поддержку российской армии и лично президенту Владимиру ПУТИНУ.
На встречу со школьниками губернатор Севастополя поехал без СМИ – хотел, как он сам признался «чтобы ребята чувствовали себя свободно, и могли задать любые вопросы».
«У кого-то из ребят друзья заграницей, которые смотрят зарубежные СМИ и которые спрашивают, зачем и почему Россия «напала» на Украину», - рассказал РАЗВОЖАЕВ и, по его словам, «Постарался понятно объяснить свою позицию и позицию нашего президента».
Губернатор довел до детей, что Владимир ПУТИН «принял очень сложное, но необходимое решение - защитить граждан братских республик ЛНР и ДНР, крымчан и севастопольцев, уничтожить нацизм на Украине, провести демилитаризацию».
По мнению РАЗВОЖАЕВА, «масштаб этого решения мы сможем оценить в полной мере спустя годы».
«А сегодня нашему Президенту и нашей армии нужна безоговорочная поддержка», - то ли просто сообщил, то ли обратился к школьникам губернатор.