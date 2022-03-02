В России и на Украине люди стали чаще обращаться к психологам

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2 марта 2022, 14:05 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В последние дни россияне стали чаще обращаться к психологам. Людей беспокоят тревога, утраченное чувство безопасности, беспомощность, гнев, страх и чувство вины. Подобное происходит в Белоруссии и на Украине.



Специалисты подчеркивают, что такие беспокойства являются здоровой реакцией психики. Они рекомендуют людям ограничить время пребывания в интернете и не строить далеких планов.



После объявления о начале военной операции на Украине в соцсетях российских НКО появилось следующее сообщение:



«Друзья, сегодня мы хотим обратиться со словами поддержки ко всем, независимо от национальности, гражданства и убеждений. Мы помогаем и будем продолжать помогать всем, кто в этом нуждается. Мы работаем, потому что мы нужны».



«У нас сейчас около 15 звонков в день на тему войны, и это очень много для нашей небольшой линии. Обычно люди не так часто обращаются на телефоны доверия: чтобы решиться, нужно реально быть в очень сложной ситуации», - отметила директор службы «Ясное утро» Ольга Гольдман.



Психологическая служба, поддерживающая онкобольных, перешла «в кризисный режим работы» и круглосуточно принимает обращения, связанные с ситуацией в Донбассе и на Украине. Психологи делают это безвозмездно.



Обратившиеся в службу помощи люди рассказывают, что боятся потерять работу, лишиться привычного уровня жизни и не справиться с выплатой кредитов. В семьях участились ссоры из-за разных взглядов на происходящее. Одна из звонивших просила психологической поддержки, поскольку на 12 марта у нее была назначена свадьба, но жениха «призвали в армию», и женщина боится, что его убьют.



«Тревога — основное, что происходит. Люди боятся за свою жизнь, и им не на что опереться», — подчеркивает Ольга Гольдман и добавляет:



«Мы стараемся конкретизировать, о чем именно эта тревога, потому что, если она накрывает человека таким черным несформированным облаком, с ней невозможно справиться. Кроме того, мы советуем сузить горизонт планирования: сегодня жив, все здоровы, завтра тоже понятно, что будет, а что будет послезавтра — об этом подумаешь завтра».



В России бесплатную психологическую поддержку населению оказывают многие объединения психологов.



«Наверняка у многих рядом есть люди, которым нужна эмоциональная поддержка. Есть дети в конце концов, нуждающиеся в нашей заботе, дающие нам ощущение стабильности мира. Обнимать детей и котиков — это тоже то, что сейчас может помочь», - отмечает кризисный психолог Наталия Скуратовская.



Главный врач центра психиатрии, неврологии и наркологии «Роса» Вячеслав Филашихин называет симптомы, при которых следует обратиться к врачу:



- длительное нарушение сна и аппетита,

- ощущение кома в горле,

- тяжести в груди,

- внутренней дрожи,

- повышенное сердцебиение.



