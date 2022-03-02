Аналитик Остапкович назвал «создание социальной турбулентности» целью закрытия воздушного пространства США для самолётов России

Аргументы Недели → Общество 13+

2 марта 2022, 11:56 Источник: RT

самолет, фото: pexels.com

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя закрытие воздушного пространства США для российских авиакомпаний, заявил, что это одна из частей экономических санкций.

«Закрытие неба - это введение экономических санкций ... Что перекрыть воздух, что перекрыть море - это создаст неудобство для людей»,- пояснил он RT.

Остапкович отметил, что главной целью США является создание «социальной турбулентности» в российском обществе. По его словам, данная мера - это своего рода тренд на обострение отношений. Эксперт добавил, что все введённые Вашингтоном ограничения нацелены на усиление давления на Россию.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон закрывает воздушное пространство для российских самолетов, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.