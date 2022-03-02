Губернатор Мордовии рассказал о гибели российского полковника на Украине Виктора Исайкина

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2 марта 2022, 09:00

спецоперация на Украине, фото: Bai Xueqi/XinHua/ globallookpress.com

Губернатор Мордовии Артем Здунов сообщил, что в ходе специальной военной операции на Украине погиб российский полковник Виктор Исайкин. Он выразил соболезнования родственникам и близким умершего.

«При выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи народным республикам на Донбассе погиб наш земляк, уроженец ардатовского села Чукалы Виктор Исайкин»,- написал глава республики в Instagram.

Здунов отметил, что Исайкин всю жизнь посвятил военной службе. Ему было 40 лет.

Также о гибели своих земляков в ходе спецоперации на Украине рассказали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

Кондратьев написал в Телеграм-канале о смерти российского офицера, капитана Александра Лысенко. Н был командиром разведроты.

Бабушкин поделился в Instagram, что при проведении спецоперации, «направленной на защиту мирного населения ДНР и ЛНР от кровавого режима, на обеспечение национальной безопасности России», погиб Арман Нарынбаев.