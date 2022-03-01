Губернатор Краснодарского края сообщил о гибели на Украине российского офицера Александра Лысенко

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1 марта 2022, 21:21 Источник: Блокнот-Краснодар

Александр Лысенко,

При исполнении воинского долга на Украине погиб капитан российской армии Александр Лысенко. 1 марта в Кавказском районе прошло прощание с офицером. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на Кубани у погибшего остались жена и двое детей. Кондратьев заявил, что командир погиб, защищая интересы России.

Глава региона выразил свои соболезнования семье, родным и близким, коллегам погибшего капитана Александра Лысенко, - сообщает "Блокнот-Краснодар".

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким капитана российской армии Александра Лысенко. Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. У него остались жена и двое детей… Вечная ему память", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели на Украине двоих военнослужащих из республики.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил: "К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил", - передает РИА Новости.