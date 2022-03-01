Курсы доллара и евро выросли к вечеру вторника на 6-7%

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1 марта 2022, 20:30 Источник: ТАСС

Обменный пункт, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

По итогам вторника курсы доллара и евро в России выросли больше, чем на 6%. Как отмечают эксперты, падение рубля ускорилось вечером после сообщения о планах Минобороны нанести удары высокоточным оружием по ряду военных объектов в Киеве.

К закрытию валютных торгов на Московской бирже во вторник курс доллара составил 101,23 рубля, евро - 112,49 рубля.

«Во второй половине торгов рубль ускорил снижение на новости о том, что Минобороны РФ предупредило о планах нанести удар высокоточным оружием по ряду военных объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на Россию. Доллар немного превышал 100 рублей, стабилизировавшись около этого уровня», - рассказал в беседе с ТАСС эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

В понедельник, 28 февраля, в ходе торгов на межбанковском рынке Forex курсы доллара и евро достигали исторического максимума. Евро торговался по 127,2 рубля, доллар - по 105,3 рубля.