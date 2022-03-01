Врач Екатерина Соловьева: дефицита лекарств в России из-за санкций не будет

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1 марта 2022, 19:15 Источник: "Экономика сегодня"

Аптека, Maksim Konstantinov/globallook.com

Россиянам не стоит переживать, что из-за санкций в аптеках начнется дефицит лекарственных препаратов, заявила в интервью агентству «Экономика сегодня» врач-инфекционист Екатерина Соловьева.

По ее словам, большинство медикаментов производится непосредственно в России.

«Доля импорта на рынке фармакологии в РФ совсем небольшая, Россия практически на 70% самостоятельно обеспечивает страну лекарственными препаратами. Конечно, существуют и поставки из других стран, однако это в основном не Европа и не Штаты», – пояснила эксперт.

Российские аптеки торгуют в основном лекарствами из Индии и Китая, сказала Соловьева, а у этих стран «нет задачи растоптать нашу экономику и задавить санкциями».

Ранее сообщалось, что в России в последние дни замечен рост цен на лекарства, однако ситуация не должна коснуться жизненно важных препаратов, цены на которые регулирует государство.