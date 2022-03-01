В России началось подорожание лекарств

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1 марта 2022, 16:17

В зависимости от региона, цены на лекарственные препараты в аптеках увеличились за последние дни от 1 до 25%. Ситуация не должна коснуться жизненно важных лекарств, цены на которые регулирует государство.



Запасов лекарств, которые будут отпускаться по старым закупочным ценам, должно хватить на несколько недель. Аптеки стараются не делать значительных запасов препаратов. Поэтому повышение цен можно будет ощутить уже очень скоро.



Министерство промышленности и торговли России подключилось к стабилизации лекарственного рынка. Большая часть существующих в аптеке лекарств «привязаны к доллару». Некоторые субстанции для их производства завозятся из-за рубежа. Перебоев с поставками препаратов не ожидается, но некоторые лекарства могут исчезнуть с полок, если дистрибьютор по своим соображениям откажется от них. Зарубежные препараты занимают третью часть отечественного рынка. Многие российские таблетки упаковываются в зарубежные коробки и пакеты. Картон финский, а плёнка немецкая. Из-за военных действий на Украине наблюдается перестройка логистики. Доставка упаковочных материалов затормозилась. Фуры остановили на границе.