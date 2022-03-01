Опровержение

Аргументы Недели → Общество 13+

1 марта 2022, 13:35

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2022 признаны несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ПАО «Транснефть», а потому подлежащими опровержению следующие сведения, содержащиеся в статье Кричевского Никиты Александровича «Транспортная рента: зачем «Транснефти» тотальный контроль за качеством сырья?», опубликованной 07.09.2021 на странице сетевого издания «Аргументы неделi» в сети Интернет по адресу и 15.09.2021 в печатном издании «Аргументы Недели» № 36 (780), а также в статье Кричевского Никиты Александровича «Транснефть» планирует взять под полный контроль качество своего же сырья», опубликованной 14.09.2021 на странице сетевого издания «Аргументы недели» в сети Интернет по адресу.



1) «При этом официального ответа на вопрос, откуда в «Дружбе» появилась «грязная нефть», и какие меры приняты, так и не прозвучало».



2) «Хотя некоторых сотрудников транспортной монополии уволили, а некоторых (около 30 человек) посадили».



3) «На том отрезке работали 24 нефтеперекачивающие станции, включая четыре головных производственно-диспетчерских пункта «Транснефти», и все они то ли спали, то ли отключились».



4) «Понимая, что с трубопроводным монстром, частенько грешащим компаундированием, просто так не справиться, рассматривалась идея об учреждении института независимых сюрвейеров (оценщиков или экспертов по качеству). Чтоб у тех был и авторитет, и признание, и страховка ответственности».



5) «Причем, управляется настолько «эффективно», что вместо специализированного (и независимого) сервисного оператора «Транснефть» передала полномочия по обслуживанию трубопровода собственной «подкожной» фирме «Транснефть-Сервис». А та, в свою очередь, занялась жульничеством, когда плата за буксировку и прочие услуги выросла в разы».



6) «Так что не такая у нас «Транснефть», чтоб соглашаться на потенциально опасные для нее условия. А вдруг сюрвейеры начнут задавать неудобные вопросы? Нет уж – сами охраняем, сами и бодяжим».



7) «Если нефтяники гарантируют качество своей продукции, а вы мало того, что ни один литр без лупы не пропустите, так еще и отвечаете за качество транспортировки, то почему бы вам не допустить независимых оценщиков? Но нет, а все потому, что это грозит утратой ренты, точнее даже двух – административной и коррупционной».