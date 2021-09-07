Транспортная рента: зачем «Транснефти» тотальный контроль за качеством сырья?

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7 сентября 2021, 19:40 Никита Кричевский - доктор экономических наук, профессор

Фото: соцсети

Еще не забыт международный скандал с нефтепроводом «Дружба», в котором весной 2019 г. было обнаружено запредельное количество хлорорганики, а России был нанесен колоссальный репутационный ущерб, а «Транснефть» уже просит правительство разрешить ей проводить внеплановые проверки пунктов сдачи-приема нефти (ПСП), установить в них системы видеонаблюдения и обеспечить прямой доступ к данным о качестве сдаваемой нефти.

При этом официального ответа на вопрос, откуда в «Дружбе» появилась «грязная нефть», и какие меры приняты, так и не прозвучало. Хотя некоторых сотрудников транспортной монополии уволили, а некоторых (около 30 человек) посадили.

Протяженность участка «Дружбы» от Самарской области, где были обнаружены источники загрязнения, до границы Беларуси, откуда поступил первый обескураживающий сигнал, около 1800 км. На том отрезке работали 24 нефтеперекачивающие станции, включая четыре головных производственно-диспетчерских пункта «Транснефти», и все они то ли спали, то ли отключились.

К тому же нефть поступает в трубопроводную систему не сразу, а из хранилищ, каждое из которых оснащено пунктом измерения и контроля качества. Там из каждой партии берутся пробы, по итогам анализа которых выдается паспорт качества. Отбор и анализ проб производится «Транснефтью» – эта услуга включена в договор на транспортировку. На месте слива нефти встроены датчики контроля расхода и плотности сырья, которые в случае несоответствия параметров техрегламенту, автоматически перекрывают заслонку.

Вообще-то нефтяников проблема ухудшения качества сырья в процессе его транспортировки на российские и иностранные НПЗ порядком поддостала. Качество российской нефти и так контролируется российскими вертикально-интегрированными нефтяными компаниями, и дополнительные стандарты, которые предлагает ввести «Транснефть», существенно ниже по сравнению с теми которые уже сегодня действуют, например, у «Сургутнефтегаза». Понимая, что с трубопроводным монстром, частенько грешащим компаундированием, просто так не справиться, рассматривалась идея об учреждении института независимых сюрвейеров (оценщиков или экспертов по качеству). Чтоб у тех был и авторитет, и признание, и страховка ответственности.

Тем более, что о характере операционного управления в самой «Транснефти» впору слагать легенды. Буквально месяц назад в Черном море произошел разлив нефти, поставляемой через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который, как и Новороссийский морской торговый порт, находится под управлением «Транснефти». Причем, управляется настолько «эффективно», что вместо специализированного (и независимого) сервисного оператора «Транснефть» передала полномочия по обслуживанию трубопровода собственной «подкожной» фирме «Транснефть-Сервис». А та, в свою очередь, занялась жульничеством, когда плата за буксировку и прочие услуги выросла в разы.

Поговаривают об общей сумме ущерба в $100 млн., но это тот случай, когда верить на слово нельзя. Зато можно поверить многочисленным очевидцам, воочию наблюдавшим, как восстановительные работы на КТК осуществлялись с обычного прогулочного катера.

Так что не такая у нас «Транснефть», чтоб соглашаться на потенциально опасные для нее условия. А вдруг сюрвейеры начнут задавать неудобные вопросы? Нет уж – сами охраняем, сами и бодяжим.

Если нефтяники гарантируют качество своей продукции, а вы мало того, что ни один литр без лупы не пропустите, так еще и отвечаете за качество транспортировки, то почему бы вам не допустить независимых оценщиков? Но нет, а все потому, что это грозит утратой ренты, точнее даже двух – административной и коррупционной.

Административная рента – типично бюрократический феномен, когда любой чиновник, а «Транснефть», напомню, госкомпания, спит и видит, как бы увеличить ареал своего влияния и контроля. Тщеславие в системе госуправления никто не отменял.

Коррупционная рента, здесь мы говорим о деловой коррупции, заключается в том, что чем больше у компании операционных функций, тем шире у ее менеджмента возможности обогащения. Как легального, когда нефтяные компании будут вынуждены платить за навязываемые услуги, отчего как на дрожжах вырастут бонусы, так и незаконного, когда осуществлять эти услуги будут, например, офшорные компании по завышенным расценкам или чиновники будут закрывать глаза на теневые схемы, связанные с так называемым компаундированием.

Что до предложения «Транснефти» о поглощении системы операционного контроля и исключения из повестки вопроса о независимых сюрвейерах, то это также известный бюрократический прием, суть которого в том, чтобы «заиграть» тему, сместить акценты на малозначимые детали.

По счастью, в правительстве нынче тертые калачи сидят, и все эти приемчики отлично знают.

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