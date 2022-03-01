Председатель Госсовета Крыма считает, что сейчас украинцы справедливо платят по счетам

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1 марта 2022, 10:40 Источник: Аргументы Недели - Крым

«Со всех концов Украины приходят жалобы простых граждан, вынужденных спускаться в подвалы… Но, как говорится, Бог всё видит», - написал Владимир КОНСТАНТИНОВ.



По словам председателя Госсовета Крыма «многие из этих людей радостно внимали ПОРОШЕНКО, разглагольствовавшему о том, как хорошо будет их детям и как будут чувствовать себя дети Донбасса, которых украинская армия целенаправленно загоняла в подвалы».



«Не было на Украине за эти годы ни массового антивоенного, ни антифашистского движения. Украинское общество как бы отгородилось от всего, что было неприятно осознавать, делая вид, будто всего этого не существует. Почему-то люди были уверены, что их всё это не коснётся. Но вот беда приблизилась к их домам», - написал КОНСТАНТИНОВ у себя в соцсетях.



