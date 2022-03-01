Тайна смерти миллионера из списка Forbes Олега Бурлакова пока не раскрыта

Аргументы Недели → Общество 13+

1 марта 2022, 09:00

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Смерть 71-летнего мультимиллионера Олега Бурлакова от COVID-19 дала новый виток расследованию уголовного дела: еще несколько лет назад на бизнесмена и совладельца Стройлесбанка было совершено покушение. Известно, что к тому времени он находился в списке Forbes с состоянием в $650 млн.



Покушение на Бурлакова состоялось 3 ноября 2018 года в Москве. Он находился на парковке в автомобиле Cadillac Escalade в то время, когда его расстрелял неизвестный. Сделано это было, предположительно, из пистолета.



Тогда предприниматель чудом уцелел. Однако примерно в то же время Олег Бурлаков внезапно почувствовал себя плохо, а анализ крови в российской частной клинике выявил повышенное содержание мышьяка в организме. Позже результаты этого исследования подтвердили и врачи в Монако. Среди причин рассматривались версии преднамеренной попытки убийства путем отравления и случайного сбоя в организме, вызванного биодобавками к пище.



Тем временем в декабре 2018 года супруга бизнесмена Людмила начала бракоразводный процесс. Сам Олег Бурлаков практически перестал общаться с женой и связывал происходящие с ним события с разделом имущества, о чем рассказывал следствию.



Сестра Бурлакова Вера является женой его партнера Николая Казакова, с которым еще в конце 1980-х годов бизнесмен начинал предпринимательскую деятельность в равных долях. Она утверждала, что причиной развода Бурлаковых стала «неуемная страсть» к роскоши Людмилы и дочерей. Известно, что в 1990-х детей пытались похитить представители криминалитета, и после этого семья перебралась за границу. Оперативное управление бизнесом при этом было доверено Николаю Казакову, по словам супруги которого, в 2014 году партнеры выгодно, за сумму в районе $1 млрд, продали совместный проект — компанию «Бурнефтегаз». А поскольку Людмила Бурлакова не являлась российским налоговым резидентом, часть этой огромной суммы бизнесмены решили разместить на ее счетах. Позже неожиданно выяснилось, что суммы были переведены в течение 2018 года со счетов компании, открытых в Монако и Швейцарии, в различные офшорные юрисдикции. Впоследствии якобы часть денег осела на счетах дочерей Олега Бурлакова, а другая — в неком багамском трасте, где лишь они вместе с матерью числятся бенефициарами.



Бурлаков с Казаковым инициировали в Монако уголовное расследование. Следует отметить, что после этого в самолете, которым пользовался Бурлаков, был обнаружен трекер, отслеживающий перемещения.



23 июня 2021 года Олег Бурлаков скончался от последствий коронавируса. На следующий день Людмила Бурлакова и дочери открыли у нотариуса наследственное дело. Очевидно, что вопрос об огромном наследстве, будет зависеть как от наличия и содержания завещания, так и от результатов расследований Следственного комитета России.



