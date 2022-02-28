Челябинский общественник Елена Скорнякова: спецоперация защитит жителей Донбасса

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

28 февраля 2022, 16:16 Алексей Антонов Источник: МК-Челябинск

Фото с сайта ОП Челябинской области

Эксперт поделилась своим видением ситуации на Украине.

Главная цель проведения спецоперации – защитить жителей Донбасса. Так считает член Общественной палаты Челябинской области, председатель комиссии ОП по патриотическому воспитанию, ветеранскому наставничеству и добровольчеству, член Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Скорнякова. Об этом пишет издание "МК-Челябинск".

По словам общественного деятеля, на протяжении 8 лет жители Луганской и Донецкой областей, в том числе русскоязычное население, терпели издевательства со стороны украинских националистов. Именно поэтому Елена Скорнякова всецело поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной операции. Это позволит защитить жителей Донбасса.

"Неонацизм, к сожалению, продолжает существовать на политой кровью наших предков земле. Очень много детей погибло на Донбассе от рук украинских националистов, и очень хочется, чтобы это прекратилось", – добавила Елена Скорнякова.

Напомним, что с Еленой Скорняковой солидарны и другие известные южноуральцы. Их мнения также опубликованы на сайте издания "Аргументы Недели - Челябинск".