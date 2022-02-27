Южноуральские эксперты прокомментировали ситуацию на Украине

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27 февраля 2022, 12:27 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Своей позицией поделились депутаты ГД от Челябинской области Дмитрий Вяткин и Олег Голиков, а также политолог Андрей Лавров.

По мнению депутата Государственной Думы от Челябинской области Дмитрия Вяткина, Россия много лет пыталась решить вопрос мирным путем и предлагала разные варианты, и все это время на Донбасе гибли люди. В своем комментарии изданию «Челябинск Сегодня» парламентарий осудил тех, кто высказался против решительных действий России.

«Я могу только одно сказать, что горжусь нашим президентом, я его целиком и полностью поддерживаю. Поддерживаю нашу армию. Сейчас тот, кто с президентом, тот, кто с нашей армией, тот, кто за жителей Донбаса и наших людей на Украине», — подчеркнул Дмитрий Вяткин.

Эту точку зрения разделяет депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков.

«В течение восьми лет Россия призывала Украину к выполнению Минских соглашений. Но западные страны перешли «границу», и происходящее сейчас – это единственный способ гарантировать собственную безопасность. Действия президента РФ – это самозащита от создаваемых России угроз», — цитирует парламентария «Губерния».

Челябинский политолог, доцент челябинского филиала РАНХиГС Андрей Лавров считает, что ситуацию, которая сейчас происходит в Украине, нужно рассматривать не с позиции эмоций, а с точки зрения истории.

«Самую острую фазу мы наблюдаем сейчас. Мы сейчас находимся в той ситуации, когда Россия поставила вопрос ребром о возвращении наследия Советского Союза и утверждения самостоятельного, суверенного и достойного места России, как самостоятельного игрока, на международной арене», — сказал Андрей Лавров в беседе с корреспондентом «МК-Челябинск».