Эксперт Осауленко сообщил о небольшом количестве застрявших в Европе россиян

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28 февраля 2022, 13:44 Источник: радио Sputnik

самолет, фото: pexels.com

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»» Александр Осауленко сообщил, что вывезти застрявших в Европе россиян получится всех, поскольку в этот период их достаточно мало.

«Количество организованных туристов достаточно мало. Сейчас низкий сезон и большинство стран Европы для россиян были закрыты из-за пандемии COVID-19. Мы не можем говорить, что у нас застряли десятки тысяч туристов. Их сотни всего», -пояснил он в беседе с радио Sputnik.

Осауленко отметил, что в страны, которые пойдут навстречу ситуации, Россия отправит свои самолеты, но в государствах, где этого нет, туристов придется вывозить через третьи страны.

При этом россиянам, которые собираются в отпуск, эксперт напомнил, что в мире более 200 стран. По его словам, Турция, Тунис и Египет ориентированы на прием туристов из РФ. Также он призвал не забывать о Юго-Восточной Азии и Китае, который с 14 марта восстанавливает авиасообщение.

«Я не думаю, что надо пессимистично смотреть в сторону туризма»,- резюмировал Осауленко.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что россиян, находящихся в европейских странах, закрывших воздушное пространство, планируется вернуть домой транзитным путем через Турцию, ОАЭ и Египет.