За сутки в России выявили 106 920 случаев заражения COVID-19

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28 февраля 2022, 11:25

ПЦР тест, Waltraud Grubitzsch/dpa

За минувшие сутки в России выявили 106 920 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Уточняется, что по состоянию на утро понедельника, 28 февраля, в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 6 382 человека и по сравнению с предшествующими 24 часами уменьшилось на 17,6%.

В оперштабе уточнили, что снижение количества госпитализаций отмечено в 54 регионах РФ, рост – в 29, а в двух субъектах ситуация не изменилась.