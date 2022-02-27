В России за сутки выявили 116 093 случая заражения коронавирусом

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27 февраля 2022, 11:28

лаборатория, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За минувшие сутки на территории России выявили 116 093 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа в России госпитализировали 7 742 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Данный показатель по сравнению с предшествующими сутками уменьшился на 46 процентов.

В оперштабе уточнили, что за минувшие сутки на территории Российской Федерации от COVID-19 выздоровели 137 596 человек, что на 24,1% меньше, чем было зафиксировано 26 февраля.