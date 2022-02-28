Представитель Минобороны РФ Конашенков: мирные жители украинской столицы могут покинуть город по трассе Киев – Васильков

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что находящиеся в украинской столице мирные жители могут покинуть город по трассе Киев – Васильков.
Конашенков отметил, что данное направление открыто и безопасно. Генерал-майор напомнил, что Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам Украины, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.
Он пояснил, что в Киеве бесчинствуют банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению.
Ранее Конашенков рассказал, что российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.