Представитель Минобороны РФ Конашенков: мирные жители украинской столицы могут покинуть город по трассе Киев – Васильков

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28 февраля 2022, 10:50 Источник: РИА Новости

Киев, фото: pexels.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что находящиеся в украинской столице мирные жители могут покинуть город по трассе Киев – Васильков.

Конашенков отметил, что данное направление открыто и безопасно. Генерал-майор напомнил, что Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам Украины, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Он пояснил, что в Киеве бесчинствуют банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению.

Ранее Конашенков рассказал, что российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.