Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества с безопасным счетом для сбережения средств от санкций

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28 февраля 2022, 10:38 Источник: Известия

карта, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Эксперты предупредили россиян о новой схеме мошенничества в связи с введением западных санкций. Теперь злоумышленники стали предлагать людям перевести деньги на якобы безопасный счет, чтобы сохранить сбережения.

Злоумышленники также говорят, что помогут сохранить деньги после отключения России от SWIFT, отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В свою очередь, начальник отдела ИБ «Серчинформ» Алексей Дрозд уточнил, что мошенники просят перевести деньги на якобы безопасный счет в социальных сетях и по телефону. Он пояснил, что злоумышленники используют прием полуправды и берут реальный информационный повод, перемешивая его с вымыслом.

В Банке России напомнили, что на фоне текущих обстоятельств мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для кражи средств. Представители ЦБ призвали клиентов не переводить деньги по указанию звонящего, в том числе на якобы безопасный счет.

«Прервите телефонный разговор, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка»,- посоветовали в ведомстве.

Ранее эксперт в сфере информационной безопасности Александр Власов рассказал, с какими видами мошенничества можно столкнуться в процессе снятия денег с карты в банкомате.