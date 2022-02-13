Эксперт в сфере информационной безопасности Власов призвал подходить только к тем банкоматам, где горит основная заставка

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13 февраля 2022, 09:43

банкомат, pixabay.com

Эксперт в сфере информационной безопасности Александр Власов рассказал в рамках разговора с журналистами, с какими видами мошенничества можно столкнуться в процессе снятия денег с карты в банкомате.

Александр Власов порекомендовал гражданам "не крутить карточку", когда они стоят в очереди к банкомату, поскольку при наличии имени и фамилии, а также трех секретных цифр, мошенник может подсмотреть пин-код и выпустить "обманку".

Эксперт в беседе с RT посоветовал обязательно прикрывать рукой клавиатуру во время набора пин-кода.

Власов призвал подходить только к тому банкомату, где горит основная заставка, а также никогда не брать карту, оставленную другим человеком.