В Оренбургской области лжегенерал НАТО забрал у россиянки около 1,2 миллиона рублей

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30 января 2022, 11:56 Источник: пресс-служба МВД РФ

полицейская машина, фото: Mihail Siergiejevicz/Global Look Press

В Бузулукского районе Оренбургской области женщина отдала мошеннику почти 1,2 миллиона рублей. Злоумышленник выдавал себя за немецкого генерал-майора в Вооруженных силах НАТО.

В полиции рассказали, что потерпевшая общалась с мошенником с лета 2021 года до января 2022 г. «Генерал» утверждал, что готов приехать в Россию для совместного проживания, но ему для этого нужны деньги. Тогда женщина приняла решение оформить несколько кредитов, чтобы перевезти возлюбленного.

«Оформив в различных кредитных организациях города Бузулука кредиты с сентября по январь на общую сумму 1 186 100 рублей, женщина перевела их "жениху-генералу"»,- пояснили в пресс-службе МВД.

Жительница Бузулука так и не дождалась «немецкого генерала». Впоследствии женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. Ведется поиск лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее юрист Алексей Караванский рассказал, как заставить мошенников вернуть украденные деньги.

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