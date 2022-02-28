«Победа» отменила рейсы в Европу

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28 февраля 2022, 10:05

самолет, фото: pexels.com

Лоукостер «Победа» отменил все рейсы в Европу в связи с закрытием воздушного пространства для российских авиакомпаний. Соответствующее решение приняли более 23 стран.

Представитель перевозчика сообщил, что клиентам оформляется автоматически полный возврат денег.

Напомним, что 27 февраля авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» временно приостановили полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в ряд европейских городов. В авиакомпаниях уточнили, что пассажирам, у которых есть оформленная перевозка, предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств изменение даты перевозки на последующий период; замена пунктов на альтернативные европейские аэропорты из действующего расписания.