Глава ДНР Пушилин приостановил всеобщую мобилизацию в республике

Аргументы Недели → Общество 13+

28 февраля 2022, 09:52

Денис Пушилин, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в ДНР приостанавливается всеобщая мобилизация, которая была объявлена 19 февраля.

21 февраля всех мужчин, способных держать оружие в руках, призвали прибыть в военные комиссариаты ДНР.

«Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания»,- пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Также о мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет 19 февраля объявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.