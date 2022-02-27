Президент России Путин поздравил военнослужащих Сил спецопераций с профессиональным праздником

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27 февраля 2022, 10:10 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин 27 февраля поздравил военнослужащих и ветеранов Сил спецопераций с их профессиональным праздником и отметил, что они всегда с честью выполняют воинский долг по защите страны.

Владимир Путин подчеркнул, что военные Сил спецопераций не раз доказывали, что готовы действовать максимально эффективно, четко и грамотно в любых сложнейших условиях.

Глава государства обратил внимание на то, что героические традиции спецназа закладывались в многовековой истории армии России, закалялись в годы Великой Отечественной войны, а затем продолжались и крепли во многих горячих точках.

Российский лидер поблагодарил командование, личный состав ССО, а также ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге и за их безупречную службу.