Представитель Минобороны РФ Конашенков: в Харьковской области полк противовоздушной обороны ВСУ добровольно сложил оружие

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27 февраля 2022, 09:42 Источник: РИА Новости

Игорь Конашенков , фото: Ministry of Defence of the Russian Federation/Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 26 февраля в Харьковской области 302-й полк противовоздушной обороны украинских войск добровольно сложил оружие.

Конашенков уточнил, что в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО «Бук М-1», добровольно сложил оружие и сдался Вооруженным силам России.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что за прошедшие сутки вооруженные силы страны блокировали украинские города Херсон и Бердянск. Также к настоящему моменту взяты под контроль город Геническ и аэропорт Чернобаевка, которые расположены в Херсонской области Украины.