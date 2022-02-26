Марата Башарова уволили из театра за поддержку российской спецоперации на Украине

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26 февраля 2022, 12:50

Фото: instagram.com/marabash1/

Актер и телеведущий Марат Башаров в Instagram поблагодарил президента России Владимира Путина за спецоперацию по демилитаризации и денационализации Украины – и лишился за это работы. Он отозвался на нее коротко: «Спасибо!».

Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз объявил, что Башаров повел себя отвратительно и больше никогда не появится на сцене театра.



«Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряженной ситуации повел себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин! Я однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова М. А. и принимаю решение о невозможности нашей дальнейшей совместной работы. Больше М. Башаров никогда не выйдет на сцену нашего театра», – заявил он.

Сейчас театр находится в городе Лимассол (Кипр). Известно, что все запланированные спектакли состоятся. Место Башарова займет заслуженный артист России Вадим Колганов. Башаров эту информацию пока никак не комментировал.



