Российские медики просят Путина остановить спецоперацию на Украине

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26 февраля 2022, 11:40 Источник: Znak

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Российские медики обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить военную спецоперацию на Украине. Открытое письмо подписали более 350 человек.

Медработники отметили, что не ищут виновных и не хотят никого осудить. Специалисты напомнили, что их призвание - сохранять человеческую жизнь.

"Трудно вообразить профессию более гуманную, чем профессия врача. И сейчас, в это тяжелое для обеих стран время, мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к решению всех политических вопросов исключительно мирным путем", - сказано в письме.

Медики добавили, что не разделяют воюющих на своих и чужих. Специалисты потребовали "немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия".

"Мы давали клятву помогать всем людям, вне зависимости от национальности, вероисповедания или политических взглядов. Но сейчас нашей помощи недостаточно. Война заберет множество жизней, покалечит столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях", - подчеркнули они.

Инициаторами сбора подписей являются врачи Ксения Суворова, Янина Загряжская и Глеб Багрянцев.

Ранее сообщалось, что руководители российских НКО и благотворительных фондов призвали Путина прекратить специальную военную операцию на Украине.