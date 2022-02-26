Главы НКО и благотворительных фондов, в том числе Хаматова и Федермессер, призвали Путина остановить спецоперацию на Украине

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26 февраля 2022, 11:37 Источник: РИА Новости

Нюта Федермессер, фото: vk.com/nfedermesser

Руководители российских НКО и благотворительных фондов обратились к президенту Владимиру Путину прекратить специальную военную операцию на Украине.

Обращение подписали более 80 человек, в том числе актриса, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова и учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», директор Центра паллиативной помощи Москвы Нюта Федермессер.

В обращении, призывающем российские власти остановить спецоперацию говорится: «Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины. Вся наша работа — это борьба за достоинство человека, спасение жизней. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война — это гуманитарная это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания».

Авторы обращения призвали к прекращению военных действий и началу переговоров, назвав силовые методы решения конфликтов бесчеловечными.

Обращение также подписали учредитель фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, директор благотворительного фонда «Детские сердца» Екатерина Бермант, гендиректор благотворительного фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая, руководитель благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, народная артистка, попечитель фонда «Дети-Бабочки» Ксения Раппопорт.