Власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады

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25 февраля 2022, 09:16 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Власти Крыма хотят добиться наказания для организаторов водной блокады на полуострове. Такие планы привлечь и наказать виновников, несмотря на разблокирование Северо-Крымского канала, остаются. Так заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

По его словам, организаторы блокады должны быть привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с законом. Иски на организаторов блокады будут поданы в суд в установленном порядке. Иск предъявят государству Украина в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственного агентства водных ресурсов Украины и управления Северо-Крымского канала.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.