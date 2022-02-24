Маргарита Симоньян заявила, что переживает за мирных жителей, а не о санкциях

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24 февраля 2022, 17:35 Источник: teleprogramma.pro

Маргарита Симоньян,фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя введённые Европейским союзом санкции, заявила, что не переживает насчет ограничений, изоляции и курса доллара.

«И без айфонов жили, и без Парижей обойдемся, если надо. Дико рассуждать о подобном, когда решается судьба народа и будущее мира - в обоих смыслах слова «мир»,- цитирует слова журналистки портал teleprogramma.pro.

Симоньян добавила, что переживает за жителей Донбасса. У нее «болит сердце» из-за новостей о происходящем на Востоке Украины.

«Я переживаю о том, чтобы в процессе денацификации не гибли мирные люди, которые вообще ни при чем»,- продолжила телеведущая.

Ранее сообщалось, что Евросоюз опубликовал список физических и юридических лиц, в отношении которых введены новые санкции на фоне обострения вокруг Украины. В него вошли Министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента РФ Антон Вайно, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян и др.